Сетевое издание|18+|Понедельник|7 ноя 2022|21:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Культура

Новая экспозиция в Музее одной картины откроется в феврале

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пейзаж Исаака Левитана «Тишина» отправился обратно в Государственный Русский музей. Чтобы передать картину назад, изучили каждый сантиметр шедевра. Полотно должно вернуться в том же виде, в каком было привезено.

«В течение всего года экспонирования мы проводили систематические реставрационные осмотры, и никаких изменений обнаружено не было. Это говорит о том, что температурно-влажностный режим в Музее одной картины в норме», - рассказала главный хранитель фондов Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Надежда Тархова.

Факт подтвердили специалисты из Петербурга, прибывшие за полотном. Соответствующий акт составлен.

«Картина в хорошем состоянии. Мы сделали небольшие, абсолютно незначительные дополнения. Собственно говоря, картину мы забираем в том же состоянии, в котором мы ее сюда привезли», - отметил заведующий отделом живописи Государственного Русского музея Павел Климов.

Снять картину, упаковать ее и доставить - целое искусство. В Пензу прибыла бригада, у которой за плечами большой опыт подобной работы. Сначала картину укладывают лицом вниз на несколько слоев особой бумаги. Она не пропускает воду, в то же время через нее циркулирует воздух, чтобы полотно, как говорят искусствоведы, «дышало».

Рама останется в Пензе. Картина прибыла без нее, в багет поместили уже здесь.

Затем шедевр упаковали в ящик, где все пустоты заполнены поролоном.

«В специальном транспорте с соблюдением всех климатических условий отвезем обратно», - уточнил Павел Климов.

После погрузки спецтранспорт опечатали. Помимо этого, машину будет сопровождать охрана.

Именно произведением из коллекции ГРМ без малого 40 лет назад открылся Музей одной картины. Тогда в Пензу прибыло полотно Василия Сурикова «Взятие снежного городка».

Уже известно, что привезут к приближающемуся юбилею уникального объекта культуры.

«Нам пришлось плотно поработать с руководством Русского музея, объяснив уникальность Музея одной картины. Полотно Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях», XVII век, фламандская школа - совершенно необычное, такого не было», - сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

Новую экспозицию планируют открыть 13 февраля 2023-го. Пока идет работа над фильмом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте