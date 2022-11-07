Новая экспозиция в Музее одной картины откроется в феврале

07.11.2022 | 20:15

Пейзаж Исаака Левитана «Тишина» отправился обратно в Государственный Русский музей. Чтобы передать картину назад, изучили каждый сантиметр шедевра. Полотно должно вернуться в том же виде, в каком было привезено.

«В течение всего года экспонирования мы проводили систематические реставрационные осмотры, и никаких изменений обнаружено не было. Это говорит о том, что температурно-влажностный режим в Музее одной картины в норме», - рассказала главный хранитель фондов Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Надежда Тархова.

Факт подтвердили специалисты из Петербурга, прибывшие за полотном. Соответствующий акт составлен.

«Картина в хорошем состоянии. Мы сделали небольшие, абсолютно незначительные дополнения. Собственно говоря, картину мы забираем в том же состоянии, в котором мы ее сюда привезли», - отметил заведующий отделом живописи Государственного Русского музея Павел Климов.

Снять картину, упаковать ее и доставить - целое искусство. В Пензу прибыла бригада, у которой за плечами большой опыт подобной работы. Сначала картину укладывают лицом вниз на несколько слоев особой бумаги. Она не пропускает воду, в то же время через нее циркулирует воздух, чтобы полотно, как говорят искусствоведы, «дышало».

Рама останется в Пензе. Картина прибыла без нее, в багет поместили уже здесь.

Затем шедевр упаковали в ящик, где все пустоты заполнены поролоном.

«В специальном транспорте с соблюдением всех климатических условий отвезем обратно», - уточнил Павел Климов.

После погрузки спецтранспорт опечатали. Помимо этого, машину будет сопровождать охрана.

Именно произведением из коллекции ГРМ без малого 40 лет назад открылся Музей одной картины. Тогда в Пензу прибыло полотно Василия Сурикова «Взятие снежного городка».

Уже известно, что привезут к приближающемуся юбилею уникального объекта культуры.

«Нам пришлось плотно поработать с руководством Русского музея, объяснив уникальность Музея одной картины. Полотно Пауля де Воса «Ворона в павлиньих перьях», XVII век, фламандская школа - совершенно необычное, такого не было», - сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

Новую экспозицию планируют открыть 13 февраля 2023-го. Пока идет работа над фильмом.