Культура

В Пензе открылась выставка работ Валентины Вишнепольской

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Городецкая, мезенская, петряковская, хохломская, двойным мазком - Валентина Вишнепольская украшает свои изделия какой угодно росписью. И их, и работы воспитанников мастерицы можно увидеть в музее народного творчества на выставке «Узоры России».

«Пензенская роспись своеобразна тем, что ее как бы не существует. Исторически не сложилось особенного, узнаваемого типа, поэтому мастера, которые сейчас работают в этом направлении, берут в своем творчестве за основу роспись других регионов», - сообщила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Мария Захарова.

У Валентины Николаевны была мечта изобрести технику, в которой будут расписывать мастера именно Пензенского региона.

«Нужно все делать коллективом, а так получится не промысел, а индивидуальная творческая работа», - пояснила мастерица.

В экспозиции представлено более 100 изделий - что-то взято из фонда музея, а что-то создавалось в последнее время. Роспись пестреет на дереве, металле, керамике, глине.

«Металл холодный, а от дерева тепло идет, к нему больше душа лежит. Это вообще традиционное», - отметила Валентина Вишнепольская.

Маша Богатова не прочь научиться росписи, тем более что с изобразительным искусством уже знакома.

В рамках мероприятия Валентина Вишнепольская провела для детей и их родителей мастер-класс. Вместе они расписали гуашью небольшие тарелочки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте