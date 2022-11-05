В Пензе открылась выставка работ Валентины Вишнепольской

Городецкая, мезенская, петряковская, хохломская, двойным мазком - Валентина Вишнепольская украшает свои изделия какой угодно росписью. И их, и работы воспитанников мастерицы можно увидеть в музее народного творчества на выставке «Узоры России».
«Пензенская роспись своеобразна тем, что ее как бы не существует. Исторически не сложилось особенного, узнаваемого типа, поэтому мастера, которые сейчас работают в этом направлении, берут в своем творчестве за основу роспись других регионов», - сообщила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Мария Захарова.
У Валентины Николаевны была мечта изобрести технику, в которой будут расписывать мастера именно Пензенского региона.
«Нужно все делать коллективом, а так получится не промысел, а индивидуальная творческая работа», - пояснила мастерица.
В экспозиции представлено более 100 изделий - что-то взято из фонда музея, а что-то создавалось в последнее время. Роспись пестреет на дереве, металле, керамике, глине.
«Металл холодный, а от дерева тепло идет, к нему больше душа лежит. Это вообще традиционное», - отметила Валентина Вишнепольская.
Маша Богатова не прочь научиться росписи, тем более что с изобразительным искусством уже знакома.
В рамках мероприятия Валентина Вишнепольская провела для детей и их родителей мастер-класс. Вместе они расписали гуашью небольшие тарелочки.
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