В Пензе открылась выставка работ Валентины Вишнепольской

05.11.2022 | 20:00

Городецкая, мезенская, петряковская, хохломская, двойным мазком - Валентина Вишнепольская украшает свои изделия какой угодно росписью. И их, и работы воспитанников мастерицы можно увидеть в музее народного творчества на выставке «Узоры России».

«Пензенская роспись своеобразна тем, что ее как бы не существует. Исторически не сложилось особенного, узнаваемого типа, поэтому мастера, которые сейчас работают в этом направлении, берут в своем творчестве за основу роспись других регионов», - сообщила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Мария Захарова.

У Валентины Николаевны была мечта изобрести технику, в которой будут расписывать мастера именно Пензенского региона.

«Нужно все делать коллективом, а так получится не промысел, а индивидуальная творческая работа», - пояснила мастерица.

В экспозиции представлено более 100 изделий - что-то взято из фонда музея, а что-то создавалось в последнее время. Роспись пестреет на дереве, металле, керамике, глине.

«Металл холодный, а от дерева тепло идет, к нему больше душа лежит. Это вообще традиционное», - отметила Валентина Вишнепольская.

Маша Богатова не прочь научиться росписи, тем более что с изобразительным искусством уже знакома.

В рамках мероприятия Валентина Вишнепольская провела для детей и их родителей мастер-класс. Вместе они расписали гуашью небольшие тарелочки.