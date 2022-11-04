Культура

В редакции журнала «Сура» сделали подборку международных выпусков

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На одной полке все представленные номера литературного журнала «Сура» вместе еще никогда не стояли. Новая экспозиция включает в себя все выпуски издания, где есть произведения поэтов из разных регионов и республик страны, а также соседних государств.

«География очень велика - более 60 стран, печатались авторы и из Австралии, и из Израиля. Но бывшие союзные республики, российские города все равно ближе и дороже», - отметила редактор журнала Надежда Николаенкова.

По большей части в последний, пятый выпуск журнала вошли материалы из Белоруссии. Дружественные связи налаживаются у республики и непосредственно с Пензенской областью: приезжают делегации, губернатор встречается с президентом Александром Лукашенко.

Надежда Николаенкова недавно вернулась из Минска, где провела несколько дней, общаясь с писателями. Свежий номер «Суры» она брала с собой.

«Обрадована и приятно удивлена, как хорошо восприняли. Всех авторов, которые здесь есть, знают, все пришли на встречу, общались, спрашивали, говорили, кто когда печатался», - рассказала она.

Нередко в издании публикуются и работы авторов из Донбасса.

«Слава богу, что сейчас наступает какой-то перелом. Сегодняшние стихи, которые присылают Луганск и Донецк, отличаются от поэзии 2014-го, 2015-го: уже больше надежды, больше позитива», - прокомментировала Надежда Николаенкова.

Мини-выставка размещена в редакции журнала.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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