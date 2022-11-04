Культура

Пензенский ТЮЗ предоставил всем свободный вход на спектакль

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В честь праздника артисты Пензенского ТЮЗа сделали подарок горожанам. Чтобы попасть на спектакль, не требовалось покупать билеты и заранее бронировать места в зале: вход - бесплатный для всех желающих.

«Это инициатива театра, и по-другому быть не может. Сегодня важно рассказывать подрастающему поколению, что было, на таком примере, как Великая Отечественная война. Сегодняшний спектакль посвящен празднику и, собственно, патриотическому воспитанию нашей молодежи», - сообщил художественный руководитель театра Владимир Карпов.

Спектакль «Слова, рожденные войной» впервые поставили около двух лет назад, приурочив премьеру к 75-й годовщине Победы. К сдаче труппа готовилась в непростых условиях: разгар пандемии, все ушли на карантин, репетиции проходили в онлайн-формате. Действо пензенцам понравилось, сейчас его часто ставят в афишу ТЮЗа.

«Великая война, великая Победа, великая трагедия нашего народа в нас сидит и передается генетически. То, что мы предлагаем на сцене, всегда находит отклик в зале», - рассказала актриса Ирина Дрожжилова.

Здание Пензенского театра юного зрителя все еще находится на реконструкции, поэтому спектакль прошел в Центре русской хоровой и вокальной культуры.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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