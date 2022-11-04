Культура

Актеры пензенского драмтеатра выступили в военном госпитале

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Концертная бригада Пензенского драматического театра выступила перед военнослужащими и мобилизованными, находящимися на лечении.

Мероприятие прошло в одном из госпиталей Пензы в четверг, 3 ноября.

«В состав бригады вошли художественный руководитель, заслуженный артист России Сергей Казаков, актеры Вера Дупенко, Юрий Землянский, Альберт Ибраев, Владислав Матюкин, Артем Тихомиров, звукорежиссеры Олег Рыскин и Алексей Заичкин, старший администратор Елена Белякова», - сообщается на сайте драмтеатра.

После концерта начальник филиала № 3 428-го военного госпиталя Тарлан Абасов вручил коллективу учреждения культуры благодарность.

«Ваши неподражаемый талант и актерская искра дают положительный заряд позитивной энергии, наполняет души и сердца светлыми чувствами», - говорится в тексте.

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