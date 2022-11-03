Культура

Участники проекта «Золотое кольцо Сурского края» получили награды

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Зал Губернаторского дома за пару часов успел увидеть несколько десятков награждений. Торжественные церемонии провели в рамках форума «Золотое кольцо Сурского края». Это необычное мероприятие стало итогом труда многих людей в течение года по разным направлениям.

Дети приняли участие в конкурсе поисковых и исследовательских работ, касающихся роли церкви в истории Пензенской области. Варвара Климанова, лауреат второй степени, вместе с мамой-фотографом сделала проект о судьбе разрушенного объекта в селе Русская Норка.

«Я писала о происхождении храма, как он был построен, кем, в каком году», - рассказала школьница.

Несколько лет назад форум задумали как способ напомнить людям о разрушающихся уникальных церквях на территории Пензенской области, чтобы попытаться их сохранить. Определенный результат уже есть.

«Проведены обследования этих храмов, участвовал наш архитектурный университет, заинтересованные выпускники в качестве дипломной работы будут выполнять проекты по их восстановлению или, по крайней мере, консервированию», - сообщил архиепископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Через час в том же зале благодарности и медали вручили людям, тем или иным образом причастным к возрождению Спасского кафедрального собора. Большую часть чествовали еще несколько месяцев назад, теперь пришел черед представителей власти и духовенства.

В будущем форум продолжит свою работу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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