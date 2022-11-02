В Пензе выступили мастера классического кроссовера

Великолепная четверка - группа «Кватро» посетила Пензу. В составе вокального коллектива - выпускники Московской академии хорового искусства имени В. С. Попова.
На сцену вышли Леонид Овруцкий, Антон Сергеев, Данила Карзанов и Антон Боглевский - исполнители в жанре сlassical сrossover (сочетание академической музыки с эстрадной манерой).
Певцы исполняют произведения на разных языках. В Пензе гости выступили в киноконцертном зале «Пенза».
Нередко группу «Кватро» называют интеллигентами на сцене.
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