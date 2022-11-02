В Пензе прошла творческая встреча преподавателей музыки

02.11.2022 | 20:30

На сцену музыкального колледжа имени А. А. Архангельского поднялись не студенты, а люди, которые уже давно сами обучают молодое поколение. Педагоги Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки приехали в Пензу на творческую встречу с преподавательским составом музыкальных учебных заведений региона.

«Мы очень дружим с нижегородцами, нас многое связывает. Большинство учеников закончили нижегородскую консерваторию и работают у нас. Всегда туда стремимся на различные мероприятия, конкурсы, настраиваем детей на поступление. Сложно переоценить дружбу, которая нас связывает и объединяет», - рассказал директор колледжа Сергей Лялин.

Гость мероприятия Руслан Разгуляев, профессор Нижегородской консерватории, уже знаком пензенцам по своим выступлениям. В его исполнении прозвучало произведение П. И. Чайковского, но сам он предпочитает играть современную музыку.

«Я экспериментирую с классикой, если можно так сказать. Меня интересует музыка актуальная, но академически - композиторы, которые сейчас живы и пишут, или те, что недавно скончались», - уточнил пианист.

После концерта преподаватели обменялись методическим опытом, провели мастер-классы. Главная цель визита - повысить профессиональный уровень пензенских студентов с дальнейшей перспективой поступления в нижегородскую консерваторию.