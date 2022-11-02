В Пензе дети покажут мастерство игры на народных инструментах

02.11.2022 | 20:00

В рамках декады народной музыки в Год культурного наследия народов России в Пензе стартовал всероссийский конкурс «Скомороший батл на Суре». В составе жюри - преподаватели Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

«Я уже прослушал некоторых ребят и должен сказать, что уровень очень хороший. Лауреаты этого конкурса будут ярко светить на небосклоне», - отметил профессор консерватории Сергей Малыхин.

Родоначальником творческого состязания исполнителей на струнных народных инструментах стал коллектив городской детской музыкальной школы № 4.

«Конкурс имеет свою историю - от городского, областного, межрегионального он в этом году дорос до всероссийского: 167 участников-солистов, 36 коллективов, 63 города (где-то 42 региона). Плюс наши друзья из Белоруссии», - рассказала заместитель директора ДМШ № 4 г. Пензы Вероника Побежимова.

Екатерина Колмакова инструмент из рук не выпускает. Всего несколько дней назад в Казани она стала лауреатом первой степени на конкурсе «Домра профи-юниор». Ученица 4-го класса музыкальной школы не боится трудностей и вместе с преподавателем раскрывает свой потенциал.

В течение двух дней дети разных возрастов будут показывать мастерство игры на струнных народных инструментах.