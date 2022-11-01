В пензенской филармонии выступила детская капелла из Мордовии

01.11.2022 | 18:15

На сцене областной филармонии выступила Национальная детская симфоническая капелла Республики Мордовия. Оркестр, созданный чуть больше года назад, гастролирует и дарит классику детям.

«Такие коллективы очень редки в нашей стране. Наша капелла сейчас единственная в Поволжье», - отметил дирижер капеллы Григорий Певнев.

«Большого симфонического оркестра у нас в городе, к сожалению, нет, но при Саранском музыкальном училище мы решили создать именно такой коллектив, чтобы дети не только слушали редких гастролеров, которые у нас бывают, но и сами участвовали в исполнении музыки», - рассказала директор Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова Оксана Симкина.

В коллективе - 180 музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет: 60 оркестрантов и 120 хористов. В Пензу приехал не весь состав, но на исполнении это не сказалось. В программу вошли сочинения отечественных и зарубежных классиков.

Одно из любимых произведений в репертуаре национальной симфонической капеллы - вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина «Метель» Георгия Свиридова.