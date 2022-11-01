В Пензе состоялся третий фестиваль бардовской песни

01.11.2022 | 19:00

В Центре культуры и досуга прозвучали произведения о самых высоких чувствах. Бардовская песня - это всегда своеобразная исповедь автора. Поют о любви, природе, душевных переживаниях - тем множество.

«Проходит уже в третий раз, первый был в девятнадцатом году. Участвуют авторы-исполнители в разных жанрах», - сообщил организатор фестиваля Бахтияр Хабеев.

Фестиваль становится все популярнее, в 2022-м на сцену вышло 15 участников. Большинство бардов проживают в Пензе, но свое творчество зрителям представили и гости южных регионов страны.

«Я из Краснодара, сюда приехал вместе с другом, Сергеем Верещагиным, он из Майкопа. Мы планировали гастроли по Поволжью - тур на 17 городов. Узнав, что в Пензе есть такой фестиваль, мы загорелись желанием обязательно сюда заехать, хотя для нас это 500 километров крюк», - рассказал автор-исполнитель Сергей Котлов.

Как правило, барды исполняют свои собственные произведения. Настоящие хиты знает абсолютно каждый, как, например, песни Булата Окуджавы.

В этом году на концерте было довольно много молодых людей. Это хороший знак, говорят организаторы: бардовская песня продолжает жить и радовать людей.