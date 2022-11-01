Культура

В Пензе состоялся третий фестиваль бардовской песни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Центре культуры и досуга прозвучали произведения о самых высоких чувствах. Бардовская песня - это всегда своеобразная исповедь автора. Поют о любви, природе, душевных переживаниях - тем множество.

«Проходит уже в третий раз, первый был в девятнадцатом году. Участвуют авторы-исполнители в разных жанрах», - сообщил организатор фестиваля Бахтияр Хабеев.

Фестиваль становится все популярнее, в 2022-м на сцену вышло 15 участников. Большинство бардов проживают в Пензе, но свое творчество зрителям представили и гости южных регионов страны.

«Я из Краснодара, сюда приехал вместе с другом, Сергеем Верещагиным, он из Майкопа. Мы планировали гастроли по Поволжью - тур на 17 городов. Узнав, что в Пензе есть такой фестиваль, мы загорелись желанием обязательно сюда заехать, хотя для нас это 500 километров крюк», - рассказал автор-исполнитель Сергей Котлов.

Как правило, барды исполняют свои собственные произведения. Настоящие хиты знает абсолютно каждый, как, например, песни Булата Окуджавы.

В этом году на концерте было довольно много молодых людей. Это хороший знак, говорят организаторы: бардовская песня продолжает жить и радовать людей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте