Пензенцы услышали рок-хиты на шотландских волынках

31.10.2022 | 19:10

Раньше этот музыкальный инструмент служил для поднятия боевого духа шотландских горцев и устрашения их врагов. А теперь он звучит для наслаждения слушателей. В Пензу приехал оркестр волынщиков City Pipes. И хотя исполнители из Москвы, на них традиционные килты, гольфы и береты.

Начали концерт с народных ирландских и шотландских мелодий, затем перешли к всемирно известным хитам рока, от Beatles до Queen, а также саундтрекам к культовым фильмам и сериалам. Многие зрители ждали музыкантов с нетерпением.

«Признаться честно, сам жанр меня сильно поразил, потому что сочетание вроде бы традиционных на наш взгляд шотландских волынок и рока кажется просто невозможным», - отметил зритель Дмитрий Абрамов.

Музыканты в городе на Суре впервые. В исполнении City Pipes прозвучала сильно нашумевшая в нулевых и знакомая почти каждому уху песня Bon Jovi - It's my life.

Далее в рамках творческого тура «Рок-хиты на шотландских волынках» услышат жители Карелии. Артисты отправляются в Петрозаводск.