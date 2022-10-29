В Пензе провели XI межрегиональный фестиваль хоровой музыки

29.10.2022 | 20:30

Три года ожидания - и вновь имя А. А. Архангельского красуется на большой афише в филармонии. «Гласом моим ко Господу воззвах» - один из его известных концертов. Уже в 11-й раз ценители хоровой музыки встретились с ведущими коллективами области на одноименном межрегиональном фестивале.

А. А. Архангельский - не только великий подвижник русской песни и автор множества известных произведений, но еще и реформатор хоровой практики.

«Синодальный хор - мужчины и мальчики. Хоровой век мальчиков недолог, пока их выучишь - голоса вдруг ломаются. Архангельский ввел в хор женские голоса», - рассказал зрителям Владимир Каширский.

В студенческом коллективе девушек много. Юлия Наташкина три года поет в молодежном хоре и на фестивале имени А. А. Архангельского впервые.

«Немного волнующе, но есть и предвкушение от участия. Мы подготовили песню «Отче наш», легкую красивую «Кенгуру» и «Взбранной воеводе». Их хорошо петь, они красивые, лиричные, позволяют раскрыть весь потенциал», - пояснила исполнительница.

Всего в гала-концерте приняли участие восемь творческих коллективов. В рамках фестиваля представили премьеру - прозвучала кантата «Москва» П. И. Чайковского.