В Пензе открылась выставка о пионерии «Страна Гайдарика»

28.10.2022 | 20:12

Красный галстук, банты того же цвета, косички - школьный наряд. Былая пора для жительницы Пензы - счастливое время.

В Литературном музее открылась выставка «Страна Гайдарика», посвященная творчеству известного писателя, произведению Аркадия Петровича «Тимур и его команда» и массовой детской организации, в которой состояли все советские школьники.

«Я ездила в пионерский лагерь, мне там очень нравилось. Я была очень активным пионером», - рассказала сотрудница Литературного музея Лариса Панова.

Экспозиция предоставлена санкт-петербургским Государственным музеем политической истории. Выставка интерактивная и рассказывает о героическом прошлом страны в предвоенные годы. Посетители могут потрогать руками некоторые экспонаты, а еще школьникам предлагается выполнить разные задания.

«В форме игры мы преподносим, что нужно помогать друг другу. Воспитание подрастающего поколения - это наше с вами будущее. Человечность не приурочена ни к каким датам. В этом году - 100-летие создания пионерской организации, и эта выставка перекликается с круглой датой», - отметила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

«Страна Гайдарика» пробудет в городе на Суре до середины декабря. Экспозиция из Северной столицы дополнена вещами, которые хранятся в фондах музеев Пензенской области.