Культура

В Пензе открылась выставка о пионерии «Страна Гайдарика»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Красный галстук, банты того же цвета, косички - школьный наряд. Былая пора для жительницы Пензы - счастливое время.

В Литературном музее открылась выставка «Страна Гайдарика», посвященная творчеству известного писателя, произведению Аркадия Петровича «Тимур и его команда» и массовой детской организации, в которой состояли все советские школьники.

«Я ездила в пионерский лагерь, мне там очень нравилось. Я была очень активным пионером», - рассказала сотрудница Литературного музея Лариса Панова.

Экспозиция предоставлена санкт-петербургским Государственным музеем политической истории. Выставка интерактивная и рассказывает о героическом прошлом страны в предвоенные годы. Посетители могут потрогать руками некоторые экспонаты, а еще школьникам предлагается выполнить разные задания.

«В форме игры мы преподносим, что нужно помогать друг другу. Воспитание подрастающего поколения - это наше с вами будущее. Человечность не приурочена ни к каким датам. В этом году - 100-летие создания пионерской организации, и эта выставка перекликается с круглой датой», - отметила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

«Страна Гайдарика» пробудет в городе на Суре до середины декабря. Экспозиция из Северной столицы дополнена вещами, которые хранятся в фондах музеев Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте