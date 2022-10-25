В Центре культуры и досуга большим концертом открыли сезон

25.10.2022 | 20:31

«Наследия живое слово» открыло 89-й творческий сезон в Центре культуры и досуга. Это не просто концерт местных коллективов, а спектакль, в котором номера связаны единой сюжетной линией.

«В непростой час для страны мы решили обратиться к духовным ценностям - это дружба между народами, это наша многонациональная культура, наша глубокая история. В этом пласте есть сила, есть корни. Мы хотим сегодня, чтобы люди еще раз прикоснулись к ним и поняли, насколько мы сильная, самодостаточная и перспективная нация», - подчеркнул директор Центра культуры и досуга Евгений Шилов.

ЦКиД работал несмотря на пандемию, но два творческих сезона концертами не открывал - пришлось пропустить из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Теперь же артисты размахнулись, накопив сил и энергии. Задействованы все коллективы, в которых появились новички. К примеру, в клуб умельцев «Сурская мозаика» влился резчик по дереву Владимир Суркин.

Артисты могли бы справиться сами, но решили пригласить коллег - хореографические коллективы «Каблучок», «Вдохновение». Центр культуры и досуга - единая площадка, где есть место талантливым людям, позитивным начинаниям, творческим идеям, а наследия живое слово - на первом месте.