Культура

В Пензе иудейская община презентовала культуру нации

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В Лермонтовской библиотеке устроили день еврейской культуры. Иудейская община презентовала культуру нации в рамках областного фестиваля «Венок дружбы». Форум организован Домом народного творчества.

«У нас есть определенные традиции, которые заповедованы нашими предками, мы их соблюдаем веками. Поэтому в любой ситуации, при любой погоде мы всегда вместе», - рассказал председатель Пензенской еврейской общины Борис Лейкин.

Хоменташ, или печенье «уши Амана», хала и еврейский хлеб разлетелись в мгновение ока. Помимо дегустации, публика могла утолить и творческий голод, осмотреть выставки. Например, «Свиток Эстер» - одна из книг Торы, национальный головной убор кипа и предметы, характерные исключительно для иудейской религии, отдельно представлена художественная литература.

Пока не время Хануки, но ради исключения можно было сыграть в дрейдл. Обычно волчок крутят только на праздник свечей.

Неоценим вклад народа в развитие страны в целом. Отдельных представителей Сурского края поощрили благодарственными письмами губернатора.

«Пензенская еврейская община глубоко чтит заветы и традиции своих предков и бережно передает их из поколения в поколение. Вы сохраняете твердую приверженность свойственным вам духовно-нравственным ценностям, идеалам добра и справедливости, принимаете самое активное участие в общественной и культурной жизни края», - отметил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

День еврейской культуры вплетен в «Венок дружбы» - им завершился областной фестиваль.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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