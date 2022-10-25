Культура

Пензенцы услышат звук разбитого сердца на премьере в драмтеатре

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Пока зрительские места пустуют, но на сцене вовсю происходит действо. Подготовка к премьере идет полным ходом. 29 и 30 октября пензенская публика увидит спектакль «На бойком месте» по пьесе А. Н. Островского.

Сам «русский Шекспир» писал, что это комедия, но, как говорит режиссер Кирилл Заборихин, получился скорее триллер: любовные страсти, грабежи, отравления. Зрителя ждет захватывающий острый сюжет.

Критики «Грозы» А. Н. Островского главную героиню Катерину называли «лучом света в темном царстве». В этой пьесе тоже есть похожий персонаж - Аннушка, честная и добрая девушка, влюбленная в помещика Павлина Миловидова.

«И это «темное царство» хотелось создать, обострить. Мы не делаем классические костюмы, декорации - мы оставляем такой воздух без времени, такое темное сырое царство, в котором эта девочка вынуждена пребывать», - рассказал режиссер спектакля Кирилл Заборихин.

Роль Аннушки сыграет актриса пензенского драмтеатра Юлия Кузнецова.

«Когда ее предает любимый человек, ее сердце разрывается. Мне бы хотелось сыграть эту героиню так, чтобы зритель в зале слышал, как разбивается это хрупкое фарфоровое сердце, как осколки падают на грязный черный пол», - отметила она.

Премьеру «На бойком месте» посвятили 200-й годовщине со дня рождения драматурга. У спектакля есть возрастное ограничение 16+. Молодежь в возрасте до 22 лет сможет приобрести билеты по Пушкинской карте.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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