Пензенцам показали зарождение жизни в спектакле «Запретный плод»

25.10.2022 | 20:43

Пока еще не рожденные дети своих родителей, близнецы ведут диалог в материнской утробе - это фрагмент спектакля «Запретный плод». Его уже увидели жители более 40 российских городов, дошла очередь и до пензенцев.

На сцене играют всего два актера, у которых непростая задача: показать одно из главных таинств природы - появление на свет человека. Работа драматурга и режиссера Игоря Афанасьева получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Дети с первого момента своего существования - это уже личности, сознательные люди на генетическом уровне, поэтому мы много об этом говорим, рассуждаем», - сообщил режиссер Игорь Афанасьев.

Фантазии автора пьесы на сцене воплощают актеры Ксения Попович и Захар Ронжин. Оба уже состоялись как родители, и этот личный опыт им помог в творчестве. Ведь никто не знает, что же происходит, когда зарождается жизнь.

«Там оно уже чувствует что-то, уже живет по-своему каким-то образом. Конечно, пока оно зависит целиком от мамы, и оно слышит. И мы об этом играем», - рассказал актер Захар Ронжин.

Это - в первом акте. А вот втором показывают, что происходит с мужчиной и женщиной - теми, кому предстоит примерить на себя роль родителей.

«Молодая, запутавшаяся, испуганная, какая-то очень ранимая и трепетная девушка в ожидании этих малышей», - отметила актриса Ксения Попович.

Этот спектакль - о жизни, о будущем человечества.