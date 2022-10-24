В драмтеатре показали юбилейную постановку «Ромео и Джульетты»

24.10.2022 | 18:55

С тетрадкой Дарья Шнейдер не расстается в последние недели, в нее актриса переписала свою роль. В юбилейном, шестидесятом спектакле «Ромео и Джульетта» она перевоплотилась в юную Капулетти.

«Каждый играет по-своему, у каждого свое что-то внутри, которое он выдает на сцене», - отметила актриса Пензенского драматического театра Дарья Шнейдер.

В драматическом не единожды ставили спектакли по трагедии Шекспира. Руководитель московского Театра на Юго-западе Валерий Белякович представлял две версии. Первая, начала 90-х, пережила больше сотни показов. Вторая, 2014-го, популярна и теперь.

«Это четвертая Джульетта на моем веку, столько же Ромео. Один Ромео даже из Москвы приезжал специально играть. Спектакль бессмертный, просто гениальный. Джульетты вырастают - приходят новые. Джульетты должны быть всегда 14-летними», - объяснил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

В юбилейной постановке в привычной уже ему роли влюбленного подростка Артем Тихомиров. Органично вписалась в образ кормилицы Галина Репная. Все так же хорош Григорий Мазур, играющий главу рода Монтекки. Уверенно выпорхнула на сцену новая очаровательная Джульетта, мгновенно покорив полный зал зрителей. Похоже, что Дарье Шнейдер суждено блистать в этой роли до следующего юбилейного спектакля.