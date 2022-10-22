Культура

В «Тарханах» открылась выставка, посвященная Георгу Мясникову

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В «Тарханах» открылась выставка, посвященная Георгу Мясникову - партийному и общественному деятелю, благодаря которому в Пензе появились сотни культурных объектов. Время его служения малой родине называют «эпохой музейного ренессанса».

«В течение 25 лет Георг Васильевич был вторым секретарем обкома КПСС и увековечил память о многих наших земляках, создал много музеев в Пензе. Основная их часть была открыта именно в этот период», - рассказала заведующая отделом музея-заповедника «Тарханы» Ольга Маврина.

Георгия Мясникова в «Тарханах» называют ангелом-хранителем. По его инициативе восстановлены два здания на территории музея-заповедника (дом ключника и людская изба), появился памятник Михаилу Лермонтову, был перевезен прах отца поэта. Именно Мясниковым задуманы Лермонтовские праздники. Он помогал и в их организации, сам встречал гостей и вез в «Тарханы», часто по пути лично выступая экскурсоводом.

Большую часть выставки, посвященной Георгу Васильевичу, составили материалы из фондов коллекции заповедника: фотографии, книги, архивные документы. Помогли в организации экспозиции и пензенские музеи - Литературный, краеведческий и картинная галерея.

«Представлены фотографии, которые касаются его деятельности - открытия музеев, реставрации; архивные документы, которые сохранились в музее-заповеднике; конечно, книги, которые он сам писал, страницы из его дневника, энциклопедические издания со статьями о нем», - пояснила Ольга Маврина.

Выставка «Во славу земли Пензенской» будет работать в «Тарханах» до февраля 2023 года, а в марте переедет в Пензу, в один из залов библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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