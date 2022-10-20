В «Кукольном доме» готовятся к показу спектакля «Колобок»

20.10.2022 | 19:12

«Колобок» в театре кукол - это почти «Гамлет». Ставить простой сюжет сложно, говорит художественный руководитель пензенского коллектива Владимир Бирюков. Однако, несмотря на трудности, здесь готовят спектакль для маленьких зрителей. Всем известная история заиграет новыми красками и научит детей познавать мир.

Для постановки был приглашен главный режиссер Мурманского областного театра кукол Петр Васильев.

«Все звери, с которыми встречается Колобок, которому самому-то две минуты от роду, тоже маленькие. И все заняты каким-то делом: зайчик должен научиться прятаться хорошенько, чтобы его никто не нашел, волк - рычать, чтобы его все боялись, медведь - понять, что главное в жизни - хорошо кушать. И только лиса у нас взрослая и хитрая, которая все знает, по классике», - объяснил он.

Персонажей много, а актеров только два - и за бабку, и за дедку, и за Колобка. Однако, по их мнению, выступать вдвоем легко и интересно - проще договориться.

«Они все чувствуют, слышат, и им не соврешь. Если начнешь увиливать, они все чувствуют и понимают», - отметил актер Пензенского областного театра «Кукольный дом» Роман Петров.

«В этой сказке, в спектакле есть места, например, со сложными словами», - рассказала актриса Пензенского областного театра «Кукольный дом» Мария Тульникова.

«Познавательная такая сказка, которая разъяснит, что такое сусеки, почему Колобок», - добавил Роман Петров.

«В афише нашего театра спектаклей для маленьких очень мало, недостаточно, я считаю. Поэтому, чтобы эту возрастную категорию детей не терять, театру нужно постоянно, чтобы он существовал в диалоге с этим возрастом», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Премьера спектакля состоится в субботу, 22 октября.