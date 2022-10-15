Группа «КняZz» порадовала пензенских ценителей рока

Много света, чистый звук - шоу для любимых зрителей. Группа «КняZz» в полном составе приехала в Пензу. Музыканты выступили на сцене Центра культуры и досуга.
Андрей Князев, автор текстов песен и частично музыки знаменитых «Короля и Шута», в 2011 году реализовал свой творческий проект.
«Повод для встречи - наше 10-летие. Мы сыграем те песни, которые сочинили специально, и то старенькое, что шло с нами», - объявил фронтмен.
Специально для концерта изготовили красочные видеоинсталляции. Над ними работал сам лидер группы - Андрей Князев увлекается 3D-графикой.
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