Группа «КняZz» порадовала пензенских ценителей рока

15.10.2022 | 20:00

Много света, чистый звук - шоу для любимых зрителей. Группа «КняZz» в полном составе приехала в Пензу. Музыканты выступили на сцене Центра культуры и досуга.

Андрей Князев, автор текстов песен и частично музыки знаменитых «Короля и Шута», в 2011 году реализовал свой творческий проект.

«Повод для встречи - наше 10-летие. Мы сыграем те песни, которые сочинили специально, и то старенькое, что шло с нами», - объявил фронтмен.

Специально для концерта изготовили красочные видеоинсталляции. Над ними работал сам лидер группы - Андрей Князев увлекается 3D-графикой.