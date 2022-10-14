Культура

В Пензе Ilugdin Trio дали большой сольный концерт

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Мир синкоп, импровизаций и смелых музыкальных решений открыли для зрителей участники Ilugdin Trio. Их встречали на сценах не одного континента планеты, и теперь с большим сольным концертом артисты приехали в город на Суре.

«Это абсолютно новая программа. Мы были в Пензе нашим составом в 2018 году на джазовом фестивале и что-то играли, но сегодня - совершенно новое», - отметил пианист Дмитрий Илугдин.

В программу вошли авторские произведения из уже известных публике альбомов, а также композиции, которые только готовятся к релизу.

В основе - фортепианная музыка, но у каждого участника коллектива время от времени появляется возможность явить свое мастерство во всей красе.

«Это импровизация, так что это и есть джаз, потому что мы импровизируем внутри той формы, той структуры, которая у нас есть», - рассказал барабанщик Петр Ившин.

Именно в таком составе альянс играет только третий концерт. Совсем недавно по случайному стечению обстоятельств Дмитрий Илугдин оказался в коллективе с Михаилом Дмитриевым, студентом академии Гнесиных. Они выступали вместе с саксофонистом Алексеем Поповым в городе Пушкине.

«И я играл на бас-гитаре, что в принципе нечастое явление. И Дима говорит: «У тебя хорошие идеи, мне нравится, как ты играешь». Мы обменялись контактами, потом созвонились и начали сотрудничество», - объяснил контрабасист Михаил Дмитриев.

Ilugdin Trio - это современный европейский джаз, но в их музыке найдется и отклик русской классики. Артисты экспериментируют со звучанием, и порой контрабас может выйти из своей привычной роли ритм-секции и стать чем-то вроде спецэффекта.

Артисты побывали в Нижнем Новгороде и Казани, а Пенза стала завершающим городом в их музыкальном туре.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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