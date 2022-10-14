Культура

Пензенцы тепло встретили белорусского музыканта Дидюлю

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В начале концерта публика всегда встречает Дидюлю овациями. Имя исполнителя носит и инструментальный коллектив, который сопровождает выступление белорусского музыканта.

Его творчество пензенцам давно и хорошо известно. Он приезжает в город на Суре часто и каждый раз собирает на своих концертах преданных поклонников.

Первый музыкальный инструмент Валерию Дидюле в детстве, когда ему было всего 5 лет, подарила мама. С тех пор прошло почти полвека. Теперь Дидюля, один из лучших музыкантов континента, дает более 100 концертов в год.

Он и композитор, и исполнитель, и аранжировщик, и продюсер. Сочиненные им мелодии звучат во многих фильмах. Известность к нему пришла в начале нулевых благодаря инструментальным номерам, посвященным космосу и экзотическому Востоку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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