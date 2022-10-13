В Пензе устроили квест «По книжным лабиринтам»

13.10.2022 | 20:54

В библиотеке для детей и юношества прошел литературно-краеведческий квест «По книжным лабиринтам Пензенской области». В его рамках школьников ознакомили с творчеством и биографией писателей, которые родились, жили или когда-то работали на территории Сурского края.

Участников разделили на две команды.

«Одна группа проходит три площадки, вторая - тоже. В конце они встречаются и рассказывают друг другу, о чем они узнали, и все вместе составляют литературную карту Пензенской области», - сообщила главный библиограф Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Елена Лысенко.

Во время этого квеста детям рассказали о таких известных русских писателях и поэтах, как Николай Лесков, Денис Давыдов, Александр Пушкин, Иван Крылов и многих других.

Игра прошла в рамках областной декады русской классики «Книги на все времена».