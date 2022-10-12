Культура

В Пензе выпустили сборник об иностранных военнопленных

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Потребовались годы, чтобы на свет появился уникальный сборник с документами и материалами об иностранных военнопленных в Пензенской области времен Великой Отечественной.

«Подлинники ведущих фондов недоступны по-прежнему - это микрофильмы, какие-то эпизодические дела, которые доступны к выдаче. До сих пор в описях кое-что заклеено белыми бумажками, и мы даже не знаем, что там хранится, настолько тема была в свое время засекречена», - отметил автор книги, кандидат исторических наук Виктор Кладов.

Страницы сборника рассказывают историю спецгоспиталя и оздоровительного отделения в Ахунах, рабочих батальонов и в первую очередь лагеря 399, который был основан специально для строительства трассы М5.

На создание научного труда Виктора Кладова вдохновило знакомство с Виктором Малязевым, директором средней школы в Степановке. Именно его тема военнопленных увлекла еще в 90-е годы.

«Меня интересовала больше всего устная история, поэтому примерно в 70 населенных пунктов, которые располагались по трассе Москва - Челябинск в границах Пензенской области, я направил в школы анкеты. Они нашли старожилов, которые прислали свои воспоминания. На основе этих воспоминаний я написал ряд статей», - сообщил директор Степановской средней школы Бессоновского района Виктор Малязев.

Словами очевидцев и официальными документами наполнен сборник Виктора Кладова. В нем идет речь о труде, социальном обеспечении иностранных военнопленных, а также о режиме и особенностях охраны.

«Нам было важно понять не только, сколько километров этой трассы они построили, но и в каких условиях жили. Мне кажется, все познается в сравнении. С этой точки зрения очень правильно было бы сравнивать те две модели плена, которые существовали тогда. В одном случае речь идет о преднамеренном физическом уничтожении, в другом - и документы лагеря 399 свидетельствуют об этом - как нужно обращаться с военнопленными как с людьми», - подчеркнул Виктор Кладов.

Гуманность советского режима в сравнении с фашистским подтверждает и статистика: из плена домой вернулись лишь 15% русских военных, а немцев - 57%. Хотя были и исключения, яркий пример - дед Виктора Малязева, которого отпустил из заточения германский солдат.

«Если бы не было какой-то человечности даже в этих условиях, война могла бы превратиться неизвестно во что. Она и так-то была понятно что, как бы по-хорошему зацепиться не за что. Но если бы вот таких фактов не существовало, например, не было бы меня», - рассказал Виктор Малязев.

Книга вышла тиражом в 1 000 экземпляров. Издать ее удалось благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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