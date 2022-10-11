Культура

Пензенцы услышали произведения Баха, Брамса и Мендельсона

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Удивительные «Органные истории» поведала пензенцам Виктория Гамазова. Она впервые приехала в город на Суре из Тольятти.

Виктория - музыковед, перед тем как сесть за инструмент, рассказала о том, что зрителям предстоит услышать, чтобы они понимали и чувствовали, какой, к примеру, смысл вкладывал Иоганн Себастьян Бах в прелюдию си минор.

«Передает страдания Иисуса, сцены ареста, допроса, пытки, всякого рода издевательства, мучения Иисуса: с одной стороны - физические, а с другой - моральные, ведь он не может не переживать о том, не навлечет ли его смерть позор на имя Бога», - пояснила органистка.

Виктория Гамазова - артистка с большим стажем. Выпускница Киевской консерватории и университета в Санкт-Петербурге часто выступала на разных фестивалях за рубежом.

«Мало того что собственный голос, так еще и собственный характер у каждого органа. В Тольятти в филармонии органа нет, и там мы используем наш домашний электронный орган, который перевозится на концерт и потом увозится. Мне приходится садиться за разные инструменты, в этом и состоит искусство органиста - приспособиться за короткий срок к любому», - рассказала она.

Виктория Гамазова поведала пензенцам много интересных историй. Зрители услышали лучшие произведения И. С. Баха, И. Брамса, Ф. Мендельсона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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