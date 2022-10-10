В Пензе выступление Элвина Грея прошло с аншлагом

10.10.2022 | 20:52

К третьей-четвертой песне даже самые чопорные зрители стали проявлять эмоции. Затрагивали энергичные ритмы и понятные в любом возрасте хиты Элвина Грея. Его выступления - беспроигрышный вариант, говорят организаторы. Сколько бы раз ни приезжал, всегда будет аншлаг.

«Его у нас очень любит молодежь. Когда мы только объявляем продажу билетов, сразу же начинается бронирование. Очень много детей любят его песни», - отметила организатор концерта Эльмира Васильева.

Элвин Грей, он же Радик Юльякшин, заслуженный артист республик Башкортостан и Татарстан, поет на трех языках, но в последнее время больше на русском.

В Центре культуры и досуга вместе с Элвином Греем выступал певец Искандэр.