Новый солист «Пензаконцерта» представил программу «Звуки эпох»

07.10.2022 | 20:47

Для Александра Губарькова это первое появление перед публикой в качестве нового солиста «Пензаконцерта», но 30-летний музыкант имеет внушительный послужной список.

«Закончил Пензенское музыкальное училище имени А. А. Архангельского, отучился в академии имени Гнесиных. У него есть опыт и педагогической деятельности, и концертной, он лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей», - сообщила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Для своего дебютного концерта в областной филармонии Губарьков выбрал монументальную программу. Она называется «Звуки эпох». В нее вошли одни из самых известных сонат двух великих композиторов - Людвига ван Бетховена и Сергея Прокофьева.

«В сольном концерте большая ответственность лежит, исполняет только один музыкант, поэтому присутствует небольшое волнение. Но я готов выложиться на сцене на все 100%», - отметил солист ГАУК «Пензаконцерт» Александр Губарьков.