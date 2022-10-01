В пензенском театре состоялась первая премьера сезона

01.10.2022 | 16:00

Совсем запуталась - где реальная жизнь, а где сцена, Джулия Лэмберт порой не различает. Она звезда, самая знаменитая актриса Англии.

В драматическом театре состоялась первая премьера сезона - бенефис заслуженной артистки России Натальи Старовойт.

Спектакль поставлен по роману британского писателя Сомерсета Моэма.

«Не могу сказать, что репетиции были легкими. Работа непростая, непросто складывалась, но тем не менее, мне кажется, артистам удалось сделать точно», - отметила режиссер спектакля Алина Кушим (г. Москва).

«Сама инсценировка мало где идет. Ее сделал сам режиссер, поэтому материал уникальный», - сообщил художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Спектакль создан на средства Российского фонда культуры. Пензенский театр выиграл крупный грант.

«Это типичный психологический роман XX века, поэтому героиня там пребывает в сложных и смешанных чувствах. В прошлом году практически одновременно два московских театра выпустили спектакли по инсценировкам романа: Вахтанговский, где режиссером выступила Ольга Субботина, и «Современник», режиссер - Владимир Панков. Вслед за этими театрами к роману обратился и пензенский драматический», - рассказал заведующий литературно-драматургической частью театра Виталий Соколов.

Постановка в двух действиях идет почти три часа.