Культура

В Пензе отметили сразу два международных праздника

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В Центре русской хоровой и вокальной культуры состоялся концерт по случаю сразу двух международных праздников - Дня музыки и Дня пожилого человека. В исполнении артистов клубных объединений центра прозвучали романсы и эстрадные композиции.

«В них состоят ветераны, пенсионеры, которые ходят к нам, с большим удовольствием поют, читают стихи, играют в театральных постановках», - рассказала солистка Центра русской хоровой и вокальной культуры Екатерина Бородина.

В мероприятии приняли участие певцы из клуба любителей романсов и караоке-клуба «С песней по жизни». Представители театральной студии «Аплодисменты» выступили без музыкального сопровождения - прочитали стихи. Это их дебютный концерт в творческом сезоне.

«Спасибо нашим руководителям, преподавателям. Они очень много нам помогают, подсказывают, как держаться на сцене, как спеть получше», - поблагодарила староста клубных объединений ЦРХиВК Наталья Рыбникова.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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