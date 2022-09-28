Культура

В Пензе наградили лучших исполнителей русского романса

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Лучшие исполнители русского романса прибыли в Пензу. На сцене Дома молодежи подвели итоги II Всесоюзного конкурса имени Галины Каревой. Организатор и идейный вдохновитель творческого форума Нина Голубина объявила имена самых голосистых артистов. Победитель Джонни Окропиридзе из Омска едва поверил своему счастью.

«Я хотел просто испытать и проверить себя в этом жанре. Вообще я пою оперные произведения», - сообщил он.

Солистка столичной группы силовых структур «Созвездие» Валентина Шмагина, поклонница творчества Галины Каревой, удостоилась второго места.

«Она родом из села Маис - мы, кстати, вчера туда ездили с концертом, нас очень тепло приняли. Там великолепный новый клуб, люди настолько искренние и добрые! Они действительно нас ждали - это было видно, это чувствовалось», - рассказала призер конкурса.

«Этот год объявлен Годом духовно-нравственного возрождения России и Годом русского романса. И благодаря этому, и во имя этого мы творим», - подчеркнула организатор конкурса Нина Голубина.

Гала-концерт лучших исполнителей Всесоюзного форума был полон творческих сюрпризов от участников. Но самый грандиозный преподнес давний друг организатора конкурса Нины Голубиной Алексей Екимов - знаменитый фокусник-иллюзионист: приехал тайно, вышел на сцену в финале и подарил пензенцам небольшое шоу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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