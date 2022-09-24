В Пензе состоялся большой танцевальный марафон

24.09.2022 | 19:30

Центр хореографического искусства давно стал площадкой обмена опытом среди ведущих танцевальных коллективов Пензы. Очередной концерт назвали «Мы вместе».

Номер театра эстрады «Провинция» «Люди в черном» публика приняла на ура.

«О шпионах, о разгадках. Нам очень нравится такой танец. Мы любим танцы, всегда стараемся, чтобы нашему тренеру понравилось, как танцуем. Занимаемся три года, очень нравится, все классно», - рассказали юные артистки театра

Большой танцевальный марафон объединил десяток хореографических студий, школ, ансамблей - лауреатов различных конкурсов, включая международные, и тех, кто только начинает свой творческий путь.

Воспитанники разных пензенских коллективов порадовали зрителей, среди которых в основном были родители юных артистов, практически во всех направлениях: народные и эстрадные танцы, современная хореография.