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Культура

В Пензе состоялся большой танцевальный марафон

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Центр хореографического искусства давно стал площадкой обмена опытом среди ведущих танцевальных коллективов Пензы. Очередной концерт назвали «Мы вместе».

Номер театра эстрады «Провинция» «Люди в черном» публика приняла на ура.

«О шпионах, о разгадках. Нам очень нравится такой танец. Мы любим танцы, всегда стараемся, чтобы нашему тренеру понравилось, как танцуем. Занимаемся три года, очень нравится, все классно», - рассказали юные артистки театра

Большой танцевальный марафон объединил десяток хореографических студий, школ, ансамблей - лауреатов различных конкурсов, включая международные, и тех, кто только начинает свой творческий путь.

Воспитанники разных пензенских коллективов порадовали зрителей, среди которых в основном были родители юных артистов, практически во всех направлениях: народные и эстрадные танцы, современная хореография.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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