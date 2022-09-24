Пензенскому зрителю представили спектакль памяти А. Н. Радищева

24.09.2022 | 17:00

Ровно 220 лет назад ушел из жизни писатель, философ, просветитель Александр Радищев. Его памяти посвятили музыкально-поэтический спектакль «Свет от света» на стихи Ларисы Яшиной. В первый раз его ставили 20 лет назад.

«Можно сказать, что это ремейк, но не совсем, потому что остался только текст, а спектакль совершенно другой. В какой-то степени это мировая премьера, поскольку нигде никогда аналогов ни в театре, ни в кино не было», - подчеркнула режиссер-постановщик Ирина Дрожжилова.

Сюжет освещает судьбу Радищева. Перед зрителями предстали картины всех этапов его непростого жизненного пути, например сцены из крестьянского быта.

Санкт-Петербург, эпоха балов и светских раутов - молодой Радищев представлен самой Екатерине II и пожалован в королевские придворные.

Актриса группы «Калейдоскоп» Любовь Курятникова играет роль ученицы писателя, по совместительству - главной рассказчицы.

«Я во всем действии сочувствую самому Радищеву. И его судьба, и он сам, его человеколюбие - об этом сейчас нужно говорить», - отметила она.

Спектакль Ирины Дрожжиловой «Свет от света» поставлен при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации.