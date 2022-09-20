Культура

В Пензе открыли выставку картин Федора Воробьева

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Научил любить природу, сеять добро и помогать людям - именно таким остался в памяти Марины Воробьевой ее дед, член Союза художников России, заслуженный работник культуры Федор Воробьев. Его не стало год назад.

«Знал все мои секреты, всегда мог понять правильно, рассудить, подсказать. И он сам про себя говорил: «Я знаю, что вы меня любите, я же для вас дедушка-голубчик». Он даже картины подписывал «Любимой внученьке от дедушки-голубчика», - рассказала внучка художника.

В Пензенской картинной галерее в память о Федоре Воробьеве открыли выставку его работ. Представлено около 50 полотен художника, который называл царицей пейзажа русскую православную церковь.

«Он оставил свой след как художник самобытный и талантливый, яркий, неповторимый, как блестящий, замечательный, доброй души педагог, человек», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

За 57 лет работы в Белинском педагогическом училище Федор Воробьев не поставил ни одной двойки своим воспитанникам, был для них наставником и другом. В его мастерской всегда собирались студенты, просили совета, делали первые шаги в живописи. Сам же Воробьев до последнего был предан искусству.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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