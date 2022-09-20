Культура

Пензенцы увидят Сирию глазами фотографа Натальи Каресли

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

40 лет Наталья Каресли жила в другой стране. Год назад она вернулась на малую родину в Пензу и привезла частицы своей истории, запечатленные на камеру.

В «Доме Бадигина» впервые открылась персональная выставка работ актрисы и фотолюбительницы. Так, зритель увидит Сирию глазами автора. Преимущественно экспозицию составляют портреты - людям ближе человеческое, эмоции, жизнь, а не статичные памятники и достопримечательности. В качестве моделей выступили знакомые, прохожие.

«Сирийцы очень открытые и доброжелательные люди. Можно было подойти к любому человеку, сказать «можно, я вас сниму?» и поговорить с ним, чего здесь не происходит. Я не сняла здесь ни одного портрета», - рассказала фотограф Наталья Каресли.

Экспозицию она назвала «Я хочу рассказать вам». Действительно, каждый кадр хранит свою историю, порой беззаботную - о случайной встрече. Но есть на фотографиях и герои с трагичной судьбой, например, запечатлен мужчина, который работал в гончарной мастерской, куда однажды попала ракета.

«Как он и его маленький сын не погибли, непонятно. И у него же похитили боевики старшего сына, требовали выкуп, назначали, куда прийти. Пока он собирал выкуп, они ему присылали видео, где его пытают, я это видела. Когда он приехал туда, уже ни сына, ни их не было», - сообщила Натальи Каресли.

Ознакомиться с фотоработами можно в «Доме Бадигина» до 1 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 
Гость||

А зачем?

Гость||

Ну,как там по поводу СВО? До сей поры поддерживаете? Ваших детей там нет?

Гость||

Стоп! Неужели эта та недоделанная актриса? Вот где всплыла.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте