Пензенцы увидят Сирию глазами фотографа Натальи Каресли

20.09.2022 | 20:29

40 лет Наталья Каресли жила в другой стране. Год назад она вернулась на малую родину в Пензу и привезла частицы своей истории, запечатленные на камеру.

В «Доме Бадигина» впервые открылась персональная выставка работ актрисы и фотолюбительницы. Так, зритель увидит Сирию глазами автора. Преимущественно экспозицию составляют портреты - людям ближе человеческое, эмоции, жизнь, а не статичные памятники и достопримечательности. В качестве моделей выступили знакомые, прохожие.

«Сирийцы очень открытые и доброжелательные люди. Можно было подойти к любому человеку, сказать «можно, я вас сниму?» и поговорить с ним, чего здесь не происходит. Я не сняла здесь ни одного портрета», - рассказала фотограф Наталья Каресли.

Экспозицию она назвала «Я хочу рассказать вам». Действительно, каждый кадр хранит свою историю, порой беззаботную - о случайной встрече. Но есть на фотографиях и герои с трагичной судьбой, например, запечатлен мужчина, который работал в гончарной мастерской, куда однажды попала ракета.

«Как он и его маленький сын не погибли, непонятно. И у него же похитили боевики старшего сына, требовали выкуп, назначали, куда прийти. Пока он собирал выкуп, они ему присылали видео, где его пытают, я это видела. Когда он приехал туда, уже ни сына, ни их не было», - сообщила Натальи Каресли.

Ознакомиться с фотоработами можно в «Доме Бадигина» до 1 ноября.