В Пензе союз театральных деятелей пополнили 8 человек

19.09.2022 | 20:55

Ряды Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России пополнились восемью новыми лицами - представителями разных творческих коллективов области.

«За эти полтора года, что работает новое правление пензенского отделения, численность организации выросла практически в полтора раза, потому что люди, и в первую очередь молодые люди, видят, что союз представляет собой реальную силу, реальную общественную организацию, которая может поддержать», - отметил председатель Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

В том числе и в реализации самостоятельных творческих проектов членов СТД: постановке спектаклей любительских и студенческих, организации выставок, проведении театральных лабораторий и многого другого.

Среди вновь вступивших в союз - режиссеры, заведующая музыкальной частью и, конечно же, актеры.

«Я уже давно служу в Пензенском театре юного зрителя, и для меня вступление в СТД означает еще большее творческое развитие и еще больше творческих возможностей», - рассказала актриса Пензенского театра юного зрителя Ирина Солошенкова.

Торжественная церемония вручения членских билетов проходила на малой сцене областного драмтеатра.

«Приводите своих друзей, кто участвует в театральных действиях, пусть поступают. Чем больше нас будет, тем лучше. Удачи вам», - пожелала народная артистка России Галина Репная.

На вступление в региональное отделение Союза театральных деятелей России подано еще 11 заявок.