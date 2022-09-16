В краеведческом музее выставили семь отреставрированных картин

16.09.2022 | 20:17

Этих картин не было в Пензе пять лет, впрочем, и раньше посетители краеведческого музея их не видели. Портреты хранили в запасниках, публике не демонстрировали из-за крайне ветхого состояния. А теперь их показывают всем на трехдневной выставке. Работы вернулись из Санкт-Петербурга - в Академии художеств полотна отреставрировали.

«Эти картины хранятся в музее очень давно, поступили они к нам еще в 20-е годы прошлого столетия. Но, к сожалению, откуда они поступили - до нас эта информация не дошла. У нас в книгах поступлений есть записи только за 1953 год, и там написано, что они поступили в 1924 году. Скорее всего, из Пензенской епархии, но это мое предположение, точно это сказать уже никто не может», - сообщила хранитель экспонатов Пензенского краеведческого музея Екатерина Перемыщева.

Картин всего семь - это изображения пензенских епископов Иринея, Иоанна, Афанасия, Амвросия II, общественного деятеля Федора Швецова и двух игумений. Некоторым полотнам - два века, всем - больше полутора. Во времена, когда писались портреты, фотографии еще не было или данный способ сохранения изображений уже появился, но широкого распространения не получил.

Если бы не один из портретов, пензенцы бы никогда не узнали, как выглядела Олимпиада - игуменья Троицкого монастыря, жившая в первой половине XIX века. Других ее изображений просто не существует.

Работа интересна тем, что создана при жизни игуменьи, то есть художник писал реальную женщину, а не воспоминания или представление о ней. Считается, что Олимпиада была знакома с епископом Иннокентием, впоследствии ставшим первым пензенским святым.

Много интересного можно рассказать о любом из этих персонажей. Горожане смогут их увидеть не только в музее.

«Будем стремиться к тому, чтобы эти картины обрели рамы и появились на выставках в Пензе. Мы уже переговорили о том, что эти картины, возможно, со временем займут свое место на выставке в соборе», - рассказал директор Пензенского краеведческого музея Артем Павлихин.

В Санкт-Петербургскую академию художеств уехали еще две картины из коллекции краеведческого музея. Там их отреставрируют, как и предыдущие семь портретов, бесплатно.