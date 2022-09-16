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Культура

Пензенцы услышали «Интимные письма» Леоша Яначека

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Для струнного квартета «Премьера» концерт стал своего рода премьерой. Сезон артисты открыли произведениями композиторов-импрессионистов - к такой музыке обратились впервые.

«Это такое течение, которое уходило от прямого яркого света, звука, краски и так далее, то есть все немножко затушировано. В самой картинке есть какие-то эмоции, которые не бросаются, а в которые, как я понимаю, человек погружается. Именно такая мягкость, пастельные тона и так далее», - объяснил художественный руководитель струнного оркестра «Премьера» Вячеслав Филиппенков.

Первым в программе прозвучал струнный квартет фа мажор Мориса Равеля. Вначале композиция звучит мягко и обтекаемо, но уже ко второй части становится импульсивной и бодрой.

Концерт назвали «Интимные письма» - в связи с одноименным квартетом чешского композитора Леоша Яначека. Сам он описал это произведение как «красивую, странную, необузданную, вдохновенную композицию, выходящую за рамки всех обычных условностей».

«Дело в том, что Леош Яначек был влюблен в замужнюю девушку, они состояли в переписке, очень плодотворной - около 700 писем осталось. И, наверное, все чувства и эмоции, которые Леош Яначек попытался выразить в своих письмах, он изобразил в этом квартете, поэтому так и назвал - «Интимные письма», - рассказал Вячеслав Филиппенков.

Сам композитор премьеру не застал. Она состоялась через месяц после его смерти, 11 сентября 1928 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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