Культура

В Пензе школьникам рассказали, как сохранить здоровье глаз

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Коллектив центра общественного здоровья и медицинской профилактики запустил проект «Здоровые глазки». Школьникам в доступной игровой форме рассказывают о необходимости беречь зрение с малых лет. По словам докторов, заболевания глаз у детей выходят на лидирующие позиции.

«Не сами по себе гаджеты, а их бесконтрольное использование: дети смотрят их не в тех условиях, как должно быть, не сидя за столом прямо, с ровной спиной, а лежа, в транспорте, во время движения, в темноте, и значительно превышают то время, которое разрешено», - отметила врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Согласно заключениям офтальмологов ребят рассаживают за парты в классе. Первые и вторые занимают те, у кого есть хотя бы небольшие проблемы со зрением. Его остроту проверяют при помощи таблиц Сивцева, они есть даже в школьных медкабинетах.

Первоклассник школы № 9 уже знает буквы и видит их хорошо. Но есть в семье Рустама Михая родственники, которые в силу возраста носят очки, - это бабушка и дедушка.

«Из-за неправильного питания, человек лежа смотрит телевизор либо планшет», - рассказал о возможных причинах появления проблем мальчик.

Врачи показали школьникам, как делать гимнастику для глаз. Родителям советуют соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить зрение ребенка.

«Улучшение питания детей, уменьшение в их рационе доли фастфуда, прогулки в достаточной степени, проветривание помещений, физическая активность, правильный подбор мебели и хорошее освещение», - перечислила Анастасия Филюшкина.

Встречи врачей с учениками пройдут в разных школах города.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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