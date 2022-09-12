Русский народный хор Октября Гришина готовит новую программу

12.09.2022 | 20:49

«Петь нужно так, чтобы глухой услышал, а слепой увидел» - это слова Октября Гришина. Память известного композитора почтили на Новозападном кладбище. Там собрались представители разных поколений, все они одинаково сильно любят творчество своего земляка.

«У нас в этом году очень молодых артистов много в хоре, это хорошо. Это значит, что хор живет, пополняется молодыми людьми, и мы дальше стараемся продвигать и популяризировать творчество Октября Васильевича», - сообщил артист русского народного хора Октября Гришина Дмитрий Чистяков.

Юрий Сысоев 40 лет проработал с Октябрем Гришиным. Его песни настолько впечатлили инструменталиста, что после смерти музыканта он по памяти восстановил некоторые его произведения, ноты которых были утеряны.

«Вся Россия эти песни поет. Например, песню «18 лет» даже за границей знают», - отметил руководитель оркестра русского народного хора Октября Гришина Юрий Сысоев.

В этом году хору Гришина исполнилось 66 лет, и он не теряет своей популярности. Коллектив пополняется новыми талантами, а на выступления приходит все больше зрителей. В памятный день музыканты подводили итоги проделанной работы, делились планами.

«В честь 95-летия со дня его рождения мы делаем новую программу на когда-то поставленную им «Сельскую свадьбу». Он этот проект создал, но не увидел, он умер всего в 53 года. Если у нас все получится, мы в этом году освоим этот проект, возобновим», - рассказал художественный руководитель русского народного хора Октября Гришина Михаил Андреев.

Встреча по традиции завершилась исполнением песни «Спит ковыль», написанной Октябрем Гришиным.