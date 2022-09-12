Сетевое издание|18+|Понедельник|12 сен 2022|22:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Культура

Русский народный хор Октября Гришина готовит новую программу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

«Петь нужно так, чтобы глухой услышал, а слепой увидел» - это слова Октября Гришина. Память известного композитора почтили на Новозападном кладбище. Там собрались представители разных поколений, все они одинаково сильно любят творчество своего земляка.

«У нас в этом году очень молодых артистов много в хоре, это хорошо. Это значит, что хор живет, пополняется молодыми людьми, и мы дальше стараемся продвигать и популяризировать творчество Октября Васильевича», - сообщил артист русского народного хора Октября Гришина Дмитрий Чистяков.

Юрий Сысоев 40 лет проработал с Октябрем Гришиным. Его песни настолько впечатлили инструменталиста, что после смерти музыканта он по памяти восстановил некоторые его произведения, ноты которых были утеряны.

«Вся Россия эти песни поет. Например, песню «18 лет» даже за границей знают», - отметил руководитель оркестра русского народного хора Октября Гришина Юрий Сысоев.

В этом году хору Гришина исполнилось 66 лет, и он не теряет своей популярности. Коллектив пополняется новыми талантами, а на выступления приходит все больше зрителей. В памятный день музыканты подводили итоги проделанной работы, делились планами.

«В честь 95-летия со дня его рождения мы делаем новую программу на когда-то поставленную им «Сельскую свадьбу». Он этот проект создал, но не увидел, он умер всего в 53 года. Если у нас все получится, мы в этом году освоим этот проект, возобновим», - рассказал художественный руководитель русского народного хора Октября Гришина Михаил Андреев.

Встреча по традиции завершилась исполнением песни «Спит ковыль», написанной Октябрем Гришиным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте