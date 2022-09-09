В драмтеатре новый сезон открыли спектаклем «Мертвые души»

09.09.2022 | 19:21

«За лето мы соскучились, поэтому такие нарядные, счастливые, довольные, что наконец-то открылся театральный сезон», - рассказала жительница Пензы Лидия Пятайкина.

«Нам очень приятно, мы получаем такое наслаждение и столько вдохновения - дай бог каждому!» - добавила театрал Галина Андриянова.

Лидия Алексеевна и Галина Сергеевна постарались не пропустить открытие 230-го сезона в любимом учреждении культуры.

«Замечательный, красивый, светлый - в общем, я без ума от этого», - поделился горожанин Юрий Кутузов.

Рады началу нового сезона и сотрудники театра, встречающие публику у входа в фойе.

«Зрители очень соскучились, мы соскучились еще больше по нашим любимым зрителям. Сегодня ожидается 800 человек - это очень хорошо», - подчеркнула старший администратор Пензенского драматического театра Ирина Буракова.

Что касается ближайших творческих планов, то пензенский драматический продолжит радовать новыми постановками.

«30 сентября - премьера спектакля «Театр» по роману Сомерсета Моэма, это юбилейный спектакль заслуженной артистки России Натальи Старовойт. Потом, через месяц, - премьера спектакля по пьесе Островского «На бойком месте», - сообщил председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

Новый сезон открылся самым популярным спектаклем прошлого - «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. Его показывали на пензенской сцене уже 16 раз.