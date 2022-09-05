Организаторы Купринского праздника в Наровчате удивили гостей

05.09.2022 | 18:36

Два года люди не могли встретиться из-за пандемии, Купринский литературный праздник проходил в дистанционном формате. И вот в 2022-м поклонники творчества известного писателя смогли приехать на его малую родину в Наровчат. Организаторы мероприятия постарались удивить гостей, расширив границы традиционного фестиваля.

«Интерактивные площадки «Купринские адреса», я уже вижу, вызывают интерес у всех посетителей, потому что мы не просто задействуем всех в игровой форме, показывая и рассказывая, чем Куприн занимался в тот или другой момент своей жизни, но и сопровождаем это познавательной информацией, чтобы каждый узнал что-то новое», - сообщила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

«Самый чуткий нос России» - так про Александра Ивановича говорил Федор Шаляпин. Во время экскурсии по музею гости праздника смогли услышать ароматы, которые у Куприна ассоциировались с Наровчатом. Например, герань, ее запахом был буквально пропитан один из залов.

Работали и традиционные площадки, в частности «Яблочная аллея». Торжества проходили и у памятника писателю. В центральном парке состоялись выставки, концерты, там же подвели итоги литературного конкурса «Гранатовый браслет».

На ежегодный Купринский конкурс было прислано более 300 работ. Одним из лауреатов литературной премии «Гранатовый браслет» стал Андрей Танасейчук, который решил завершить роман-буриме, выходивший на страницах «Синего журнала» в 1911 году, в числе его авторов был и Александр Иванович.

«По возможности сохранить хотя бы одного купринского героя в конце - мне это удалось. Сотрудники музея разыскали, они были шокированы и поражены, их моя работа покорила», - рассказал лауреат литературной премии «Гранатовый браслет» Андрей Танасейчук (г. Саранск).

Победители XXXVIII Купринского фестиваля в двух номинациях получили дипломы, сертификаты на 50 000 рублей и хрустальные сувениры.