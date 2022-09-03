Пензенский артист раскрыл секрет популярности песни «3 сентября»

03.09.2022 | 20:00

Ночь, проливной дождь, люди с оружием и парень, который пытается выбраться из гроба приемом из «Убить Билла», но через несколько секунд в кадре появляется статный мужчина с бородой, которая уже стала его визитной карточкой, - это новый клип Михаила Шуфутинского, который он снял в дуэте с пензенцем Егором Кридом.

Ремикс песни стал визитной карточкой шансонье. В чем заключается феномен «3 сентября», люди гадают уже 30 лет. Трек вновь популярен, сейчас его слушают в соцсетях, слова знают все от мала до велика.

Популярна песня не только в социальных сетях. Михаил Шуфутинский - легенда, его записи включены в золотую коллекцию «Радио 101.8».

«Люди звонят, заказывают, очень хотят ее услышать», - констатировал дежурный оператор «Радио 101.8» Ильдар Кудряков.

3 сентября Шуфутинский звучит отовсюду. Не включая радио, не заходя в интернет, каждый все равно услышит про горящие костры рябин.

Солист Губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов эту песню знает хорошо и популярность произведения спустя десятилетия после выхода релиза может объяснить.

«Начнем с того, что потрясающая музыка. Смысл очень животрепещущий, всегда актуальный. Плюс лето закончилось, отпуска прошли», - пояснил он.

Как говорят сами авторы композиции Игорь Крутой и Игорь Николаев, никакого сакрального смысла в 3-е число они не вкладывали, просто слова хорошо легли на музыку. Тем не менее спустя почти 30 лет «3 сентября» в различных аранжировках будоражит сердца людей.

Качество звукозаписи становится все лучше, появляются новые камеры для съемки клипов, но своей популярностью песня во многом обязана манере исполнения Михаила Шуфутинского.