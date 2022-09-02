Культура

В Пензе презентовали новый номер литературного журнала «Сура»

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Он очень актуален - так говорит главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин о новом номере.

«С 2014 года мы публикуем литераторов, поэтов Донбасса, таким образом помогая людям, оказавшимся в сложной ситуации. Так получается, что, когда пушки стреляют, музы не молчат», - сообщил главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

В этом выпуске представлен отрывок из поэмы «Шахтерская дочь» молодого общественного деятеля Анны Ревякиной - частого гостя телевизионных шоу на главных каналах страны.

«Впервые в этом номере мы публикуем очень актуальные материалы писателей Крыма. У нас есть традиция, которой много лет: мы делаем подборки - скажем, Южной Осетии, Татарстана», - рассказал Борис Шигин.

Руководитель литературно-драматической части областного театра Виталий Соколов давно сотрудничает с «Сурой».

«У меня есть о чем рассказать, и чаще всего Борис Владиленович просит меня опубликовать какие-то мемуарные материалы или воспоминания о бывших или о ныне действующих театральных деятелях», - отметил Виталий Соколов.

На этот раз он представил материал, посвященный народному артисту России Михаилу Каплану. Готовить статью он начал в июне к 90-летию актера.

«Когда материал уже сдавался в печать, пришла печальная новость, что Михаила Яковлевича не стало, поэтому материал, который планировался к юбилею, получился материалом памяти», - пояснил Виталий Соколов.

Во время презентации нового номера было объявлено о начале конкурса «Под Лермонтовской звездой», который впервые проведет «Сура» совместно с кафедрой литературы ПГУ. Его цель - привлечь студентов-филологов, интересующихся творчеством и биографией великого русского поэта и прозаика.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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