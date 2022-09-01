В Пензе открылся седьмой фестиваль детского кино

01.09.2022 | 19:14

В киноконцертном зале «Пенза» юные зрители собрались на VII Открытом фестивале детского кино «Солнечный круг». Показ начался с работы воспитанников зареченской студии анимации «Фантазеры» и студии «МУЛЬТИварка» областной детской библиотеки. Ребята представили фильм «Легенда о княгине Нарчатке».

Почетным гостем первого дня фестиваля стал один из режиссеров и сценаристов детского юмористического киножурнала «Ералаш» Артур Гройс. С собой он привез новый 50-минутный выпуск, как всегда, смешной и поучительный.

«Мы не можем только развлекать, потому что, во-первых, думаем о том, чтобы наши дети выросли хорошими, любознательными, дружелюбными и так далее. Мы высмеиваем те недостатки и качества, которые, хотелось бы, чтобы ушли с возрастом у наших ребят», - подчеркнул Артур Гройс.

Во второй день фестиваля будет показана лента белорусских кинематографистов «Правила геймера».