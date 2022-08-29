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Культура

Пензенцы посмотрели подборку фильмов на акции «Ночь кино»

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Шахматный турнир в фойе киноконцертного зала «Пенза» прошел неслучайно. Через несколько минут на самом большом экране региона начинался показ отечественной картины о чемпионе мира в этой интеллектуальной игре Анатолии Карпове. Город на Суре и районы области в очередной раз присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино».

«Перед первым сеансом, детским фильмом, у нас были занимательные игровые и музыкальные программы, интерактив со школьниками. Перед картиной о шахматистах здесь у нас в фойе шахматная федерация Пензенской области», - сообщила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Такие мероприятия нацелены на популяризацию российского кинематографа и не только, считают участники ночной акции.

«Чтобы объединить семьи», - отметила пензячка.

«Хорошо провести время и увидеть, как играют другие люди», - рассказал молодой человек.

«Тема такая близкая. Я хорошо помню 1978 год и помню, как это все происходило, как мы волновались, переживали. Посмотрим, как это реализовано в кинематографе, это интересно», - поделился мужчина.

Прекрасный актерский состав в своем фильме собрал режиссер Алексей Сидоров. Его патриотическую киноленту под названием «Чемпион мира» оценили и люди, далекие от шахмат.

Неравнодушными остались зрители и к двум другим картинам, показанным в рамках акции: «Последний богатырь. Посланник Тьмы» и «Пара из будущего». Значимые отечественные работы отобраны к показу по всей стране. Вход ночью в кино был бесплатным.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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