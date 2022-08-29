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Культура

Пензенцам представили программу Купринского праздника

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Опубликована программа XXXVIII Купринского литературного праздника, который состоится в субботу, 3 сентября, в Наровчате.

В этот день в музее Александра Куприна в 10:30, 11:30, 13:30, 14:30 будут проводиться обзорные экскурсии по экспозиции.

В 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 посетителей ждут на аромаэкскурсию «Ароматы из прошлого».

В 11:20 у памятника знаменитому писателю, родившемуся в Наровчате, состоится торжественное открытие праздника и награждение лауреатов XXIII Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет».

В городском парке с 11:00 в распоряжении гостей будут интерактивная аллея «Купринские адреса», выставка-продажа «Яблочная аллея», художественный пленэр «Купринские мотивы», детский читальный зал, книжно-интерактивная зона, этнографическая площадка «Мордовское подворье».

Для посетителей подготовили показательные выступления спортивного клуба «Русь», интерактивное прочтение рассказа А. И. Куприна «Слон» (детский книжный клуб «ФанЧемодан»).

В сквере Куприна будет проходить выставка-продажа изделий народных умельцев «Ремесленная аллея» и мастер-классы по изготовлению этих изделий. В 19:00 зрителям продемонстрируют фильм-экскурсию «С Куприным по Петербургу».

«В программе возможны изменения и дополнения», - предупредили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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