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Культура

На «Золотаревском городище» гостей познакомили с народным промыслом

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Андрею Давыдову, сотруднику центра исторической реконструкции, не разрешили показывать процесс изготовления украшений из металла в первозданном виде, как это делали предки. Открытый огонь в условиях пятого уровня пожарной опасности запрещен. Из-за сухой и жаркой погоды даже пришлось переносить историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище. Перекресток цивилизаций» из леса в село.

С другими видами народного промысла знакомились первые лица области. На несколько сот метров растянулась Аллея мастеров, среди которых встречались и кулинары.

А на главной сцене фестиваля гостей праздника ждал пролог в исполнении артистов театра юного зрителя и официальные речи.

«Традиции, которые заложены этим фестивалем, я уверен, будут развиваться. Очень здорово, что здесь сегодня на нашем мероприятии очень много детей, потому что по большому счету ради них все и делается, чтобы они знали родную историю», - подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он рассказал о планах создания в Золотаревке музея заповедника. Для этого необходимо перевести лесной фонд в рекреационные земли.

Изюминкой фестиваля по традиции стало выступление пензенских военно-исторических клубов.

«Практически так, как это было. Единственное - у нас тупые мечи, чтобы не поранить друг друга», - рассказал участник фестиваля Максим Фролов.

Вообще сильная половина человечества неравнодушна к средневековому оружию и компьютерным играм.

«Мы изучаем находки. У нас очень много дома исторических книг, по которым мы делаем реконструкции. В том числе мы делаем реплики фэнтезийного оружия из фильмов, из игр. Очень часто к нам обращаются», - отметила участница фестиваля Анна Антонович.

Тем временем в местном ДК организовали показ документальных фильмов о том, как жили люди в Средневековье на территории Пензенской области, а в соседнем зале проходила экскурсия по музею «Золотаревское городище».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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