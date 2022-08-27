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Культура

В Сосновоборске состоялся праздник мордовской культуры

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В Сосновоборске прошел большой праздник. Сюда приехали представители разных народностей, проживающих на территории Пензенской области.

«Вастому» (название фестиваля переводится с мордовского языка как «встреча») организовали в четвертый раз, но впервые - за пределами областного центра. Место для праздника нашли быстро.

«Район богат традициями, он многонациональный, но особое место занимает мордва - почти 30% населения», - сообщил глава администрации Сосновоборского района Олег Вдовин.

«Такие фестивали способствуют дружбе народов, объединению разных национальностей, разных культур, чтобы был диалог. Это очень важно», - отметила председатель мордовского отделения Ассамблеи народов России Елена Ломшина (г. Саранск).

За многолетний добросовестный труд представителям мордовской национально-культурной автономии вручили благодарности и подарки. Затем гостей праздника пригласили пройтись по выставке и посетить мастер-классы.

«Самое главное - чтобы под рукой был хороший инструмент и желание работать. Если будет трудолюбие, все получится», - рассказал резчик по дереву Сергей Ткачев (Шемышейский район).

Специалисты показали, как жила мордва в прошлом, в какой обстановке люди ели, спали, делали запасы на зиму.

«Даже проводился особый ритуал для того, чтобы квасить капусту, нужно было собирать людей, потому что все измерялось ведрами и бочками», - пояснила участница фестиваля Ольга Макаревич (Сосновоборский район).

В 2023 году «Вастома» должна состояться в Шемышейке. Главе этого района вручили переходящий символ фестиваля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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